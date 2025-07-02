Приговор воронежского политтехнолога Романа Жогова усилен

Воронежский облсуд рассмотрел апелляционные представление и жалобу на приговор местного политтехнолога и экс-депутата гордумы Романа Жогова. Приговор, по которому он получил два года колонии, усилен до четырех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов во время рассмотрения жалобы на приговор в Воронежском областном суде

Фото: Сергей Толмачев Роман Жогов во время рассмотрения жалобы на приговор в Воронежском областном суде

Фото: Сергей Толмачев

21 апреля этого года Роман Жогов, возглавлявший в гордуме фракцию «Единой России», был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии общего режима. По версии местного Следственного комитета, Жогов, занимая должности в «Единой России» и будучи советником губернатора, в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что было признано ущербом. Сам Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии.

Рассмотрение апелляционных представления и жалобы заняло два часа. Прокурор просил суд усилить наказание до семи лет лишения свободы. Защита просила оправдать.

При вынесении приговора суд зачел Роману Жогову время, которое он провел в СИЗО и под домашним арестом. В конце апреля, по подсчетом защиты, ему оставалось пробыть в колонии около трех месяцев.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев