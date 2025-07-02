Нижегородку обвинили в госизмене за передачу данных об оборонном предприятии

В Нижнем Новгороде местную жительницу обвинили в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщили в региональном УФСБ 2 июля. Как полагает следствие, она передавала спецслужбе Украины конфиденциальные данные об одном из промышленных предприятий города.

По фабуле дела, подозреваемая сотрудничала с украинской спецслужбой из идеологических побуждений. В ходе контакта с ее представителем она отправляла фото инфраструктурных объектов оборонного предприятия, его координаты, а также сведения о силах ПВО, обеспечивающих защиту объекта.

Расследование продолжается. В том числе, УФСБ выявляет возможные иные факты преступной деятельности и устанавливает возможных соучастников.

Галина Шамберина