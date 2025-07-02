Дмитрий Каменщик попросил приостановить передачу «Домодедово» государству

Бывший бенефициар «Домодедово» Дмитрий Каменщик направил жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы с просьбой приостановить судебные акты о передаче аэропорта в собственность государства. Об этом говорится в материалах суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Каменщик

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Дмитрий Каменщик

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Жалоба была направлена 1 июня. Дата рассмотрения пока не назначена. В дополнение к ходатайству господин Каменщик попросил суд ускорить ход дела. Апелляции от второго бенефициара — Валерия Когана — в судебных материалах нет.

17 июня суд по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» — это 25 организаций, стоимостью более 1 трлн рублей. По данным надзора, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган незаконно распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу. 19 июня Росимущество стало владельцем холдинга.