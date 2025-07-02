В честь петербургского юриста Анатолия Кони назвали проезд в Московском районе

Безымянному проезду, проходящему от Московского проспекта до Варшавской улицы, присвоено наименование в честь выдающегося петербургского юриста Анатолия Кони. Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник правоведу Анатолию Кони у здания Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Памятник правоведу Анатолию Кони у здания Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Топонимическая комиссия поддержала изменение 22 апреля 2025 года. Анатолий Кони жил в 1844-1927 годах. Жизнь и работа литератора, общественного и государственного деятеля была тесно связана с Петербургом.

В створе улицы стоит здание Санкт-Петербургского городского суда, а у здания Российской Национальной библиотеки установлен памятник Анатолию Кони, который открыли в июне прошлого года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге может появиться памятнику режиссеру Алексею Балабанову.

Татьяна Титаева