«Европе дан шанс»

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон впервые за три года пообщались по телефону. В частности, президент России обвинил Запад в стремлении затянуть украинский конфликт, а его французский коллега призвал к перемирию. По завершении беседы глава Пятой республики созвонился с Владимиром Зеленским. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа пытается вернуть лидерство в переговорном процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президенты России и Франции впервые за три года поговорили по телефону. Общение длилось более двух часов. Обсуждали не только Украину, но еще и Ближний Восток. В частности, иранскую ядерную программу. Эмманюэль Макрон высказался за скорейшее достижение перемирия на фронтах и выразил неизменную поддержку независимости и суверенитета Украины. Владимир Путин обвинил страны Запада в стремлении затянуть конфликт, в том числе посредством поставок Киеву вооружений. По мнению Кремля, для достижения мира необходимо устранить первопричины кризиса и учесть реалии на земле. Главным итогом разговора можно назвать согласие сторон продолжать диалог.

В таких случаях принято говорить, что сам по себе факт контактов двух лидеров уже является прорывом. Практически одновременно в Киев с необъявленным визитом прибыл министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, и вроде бы он также посетил Одессу, дабы осмотреть последствия российских обстрелов. По итогам поездки высокий гость сделал заявление для прессы о том, что ФРГ продолжит поддержку своего союзника, в том числе поставками вооружений и гуманитарной помощи. Что касается России, по мнению Вадефуля, она мира не хочет.

Вокруг России и Украины в данный момент образовался определенный вакуум. Новая дата переговоров не определена, боевые действия продолжаются. ЕС готовит новые меры давления на Российскую Федерацию. Военный бюджеты стран НАТО увеличиваются в 2,5 раза. Дональд Трамп вплотную занят Ближним Востоком и внутренними делами, в частности, битвой за американский бюджет.

Весьма вероятно, что звонок Макрона Путину — послание Москве, что нынче Америку заменяют европейские лидеры. России предлагают иметь дело с ними. Похоже, что президент Соединенных Штатов на какое-то время отошел в сторону, устранился от переговорного процесса. Скорее всего, с ним все действия коллег согласованы. Весьма вероятно, что он умышленно дал Старому Свету руководство к действию, ведь Украина — это в первую очередь европейская проблема.

Когда понадобится, глава Белого дома вновь присоединится — если вопрос зайдет в тупик или же в тот момент, когда можно будет объявить себя победителем. Но сейчас Европе, судя по всему, дан шанс. Мол, с Америкой не получается, давайте попробуем изменить схему. Ведь раньше США не участвовали — существовал «нормандский формат», его результатом были Минские соглашения. Известно, чем все это закончилось. Но почему бы снова не попробовать с учетом предыдущих ошибок?

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Дмитрий Дризе