Двое жителей Прикамья заплатили 1,2 млн рублей штрафа за незаконную рыбалку

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали с двух жителей Прикамья уголовный штраф, назначенный им судом за браконьерство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее двое мужчин выловили 25 рыб в одном из прудов Очерского района. Рыбалка в это время была запрещена из-за нереста водных биологических ресурсов. В результате государству был причинен материальный ущерб на общую сумму 68,7 тыс. руб.

Суд признал прикамцев виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов и назначил каждому наказание в виде уголовного штрафа в размере 600 тыс. руб. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам ГУ ФССП. Должников предупредили, что в случае неуплаты уголовных штрафов в течение 60 дней, назначенное им наказание может быть заменено более строгим видом. Также пристав ограничил должников в праве выезда за пределы РФ и наложил запреты на регистрационные действия с имуществом.

Понимая, что такие значительные суммы в установленный законом срок погасить будет сложно, граждане воспользовались своим правом и обратились в суд за предоставлением рассрочки. Их ходатайства были удовлетворены. Поначалу должники исправно вносили на депозитный счет ГУ ФССП ежемесячную сумму в 25 тыс. руб., а затем разом оплатили оставшуюся задолженность. 1,3 млн руб. перечислены в бюджет, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.