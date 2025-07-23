Сегодня исполняется 50 лет художественному руководителю Театра на Бронной и Сцены «Мельников», заслуженному деятелю искусств РФ, режиссеру Константину Богомолову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Богомолов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Константин Богомолов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный артист РФ, режиссер Игорь Миркурбанов:

— Совсем недавно было закрытие сезона на Бронной и Сцены «Мельников». И был капустник. Блистательный, остроумный, талантливый. В нем было много номеров, этюдов, песен и поздравлений. И в нем было много любви. Любви друг к другу. К театру. К делу. Любви к Вам. Организовать и «срежиссировать» любовь сложно. Или она есть. Или ее нет. И было ясно, что в Вашем театре живет любовь. Живет уверенно, красиво и свободно. А потом вынесли большую картонную коробку на сцену. И вышли Вы… С ответным словом. И Вы сказали, что вот в коробке книги, которые Вы выбрали. И получат их сотрудники и артисты от Вас вдобавок к денежным премиям. В коробке было много книг. Очень много. Все разные. Люди ведь разные. И каждому Вы подарили «его книгу», в которой написали добрые и нежные слова и поздравления. Слова, адресованные только ему. Прекрасному и любимому человеку Вашего театра. Вот такая история. Ваша любовь деятельна и созидательна! Она вдохновляет и учит. Она отдает. Вы трудитесь без перерывов и выходных. И те, кому выпадает золотая удача быть на ваших репетициях,— счастливые люди. Сил Вам, Константин Юрьевич! Великий и ужасный! С Днем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»