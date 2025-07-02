«Иви» планирует выход в Европу и Азию

Онлайн-кинотеатр «Иви» готовится к экспансии в Германию, Нидерланды, Бельгию и на Кипр, а также изучает возможности выхода в Индию, Непал и страны Ближнего Востока, сообщили «Ъ» источники на медиарынке. В некоторых регионах уже запущены тестовые лендинги.

По данным собеседников «Ъ», Германия — наиболее перспективный рынок из-за большой русскоязычной аудитории. Однако в Индии «Иви» может столкнуться с жесткой конкуренцией после слияния телекоммуникационных и стриминговых активов Disney и Reliance.

Сейчас сервис доступен в СНГ и Турции. В 2021 году «Иви» привлек $250 млн от инвесторов, включая ВТБ (позже банк вышел из капитала). В 2024 году выручка компании составила 22,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В кино границ не покажут».