В кино границ не покажут

По данным “Ъ”, онлайн-кинотеатр «Иви» рассматривает выход в Германию, Нидерланды, Бельгию и на Кипр, до этого компания уже запустила отдельный лендинг для Турции. Также стриминг ведет переговоры с Индией, Непалом и странами MENA. Участники рынка отмечают, что Германия является самым прибыльным направлением из-за высокой доли экспатов и русскоговорящего населения. При этом аналитики сомневаются в перспективах стриминга в Индии: из-за слияния медийных активов местного конгломерата Reliance Industries и Walt Disney для новых игроков «не осталось места».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатр «Иви» готовится к выходу в четыре новых для себя страны и, в частности, уже запустил отдельные сайты в регионах, рассказали “Ъ” источники на медиарынке. Речь идет о Кипре, Германии, Нидерландах и Бельгии. Параллельно компания ведет переговоры по выходу в Индию, Непал, а также в страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка). «Это часть большого пилотного проекта, который должен быть реализован за восемь месяцев. За две недели с момента запуска лендингов компания в регионах совокупно уже набрала 5 тыс. подписчиков»,— говорит собеседник “Ъ”. В «Иви» не ответили “Ъ”.

Сейчас «Иви» работает в ряде стран, в их числе Армения, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия. Также компания запустила отдельный сайт в Турции (см. “Ъ” от 2 апреля), основной каталог стриминга составляют сериалы, на которые он приобрел права, а также релизы местных ТВ-каналов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО «Иви.ру» является кипрская структура Ivi.ru Media Ltd. Собственников последней компания не раскрывает. В мае 2021 года консорциум инвесторов, среди которых «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, закрыл сделку, в результате которой Ivi получил $250 млн. В июне 2021 года из раскрытия ВТБ стало известно, что доля госбанка в Ivi.ru Media Ltd составила 8,8%. Спустя четыре года госбанк вышел из капитала онлайн-кинотеатра, об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2025. По итогам прошлого года выручка ООО «Иви.ру» составила 22,9 млрд руб. при чистой прибыли 3,6 млрд руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 16,6 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб.

По данным отчета Европейской аудиовизуальной обсерватории, лидером по доходам на глобальном рынке аудиовизуальных сервисов является американская группа Comcast (€15,3 млрд за 2023). На втором месте — The Walt Disney Company (€8,9 млрд), замыкает тройку Netflix (€8,1 млрд). При этом онлайн-кинотеатр лидирует в сегменте подписной модели (SVOD) с €8,2 млрд. С заметным отставанием идет Prime Video (принадлежит Amazon; €3,7 млрд), после — Disney+ (€2,3 млрд). Среди главных законов, влияющих на индустрию,— директива об аудиовизуальных медиауслугах (AVMSD). Норма содержит положения, направленные на защиту несовершеннолетних, борьбу с разжиганием ненависти, а также поддержку производства и дистрибуции местного контента.

Самым перспективным рынком для «Иви» директор департамента новых технологий J’son & Partners Дмитрий Колесов называет Германию, поскольку до 10% населения страны являются выходцами из бывшего СССР: «Это люди, владеющие русским языком, та самая профильная аудитория. Бельгия в этом контексте идет следом, ведь страны расположены рядом, и, возможно, используются даже одни и те же сети доставки контента (CDN) для разных лендингов». Среди самых желаемых рынков для онлайн-кинотеатров он перечисляет США, Израиль и Германию. Но, по оценке господина Колесова, сейчас доля доходов российских стримингов от зарубежного направления не превышает 5%.

Как отмечает источник “Ъ” на медиарынке, «скорее всего, в библиотеке будет превалировать контент страны, в которой будет работать онлайн-кинотеатр». Это связано с особенностями регулирования медиа-сервисов на территории ЕС: продукция местных производителей должна занимать не менее 30% каталога, напоминает он.

Собеседник “Ъ” уточняет, что до 2022 года в общей структуре выручки «Иви» 95% приносило российское направление, оставшиеся 5% — иностранное, превалирующую долю занимал Казахстан. «Пример онлайн-кинотеатра в каком-то смысле можно считать восстановлением ситуации»,— считает Дмитрий Колесов. При этом он сомневается в перспективах выхода «Иви» на индийский рынок. Это обусловлено тем, что в феврале прошлого года индийский конгломерат Reliance Industries и компания Walt Disney объявили о слиянии своих телевизионных и стриминговых активов. Так, компании создали совместное предприятие, которое оценивают в $8,5 млрд. «В результате для новых игроков не осталось места»,— считает господин Колесов.

Юлия Юрасова