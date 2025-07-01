РФС проверяет форварда «Сочи» за возможные ставки на матч

Российский футбольный союз расследует дело форварда «Сочи» Владимира Писарского по подозрению в нарушении регламента через букмекерские ставки в стыковом матче с «Нижним Новгородом». Об этом 1 июля заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Речь идет о возможной манипуляции с результатом матча посредством букмекерских ставок. Инцидент произошел в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге. «Сочи», представлявший второй дивизион, встречался с клубом РПЛ «Нижним Новгородом». Хозяева поля вели 1:0, но проиграли 1:2. Оба пропущенных мяча случились после удаления Владимира Писарского в конце первого тайма за грубый фол. Во втором матче «Сочи» взял реванш со счетом 3:1 и пробился в элиту.

По информации «РБ Спорт», якобы друг Владимира Писарского, получивший от него 4 млн руб., сделал несколько ставок на различные события первого матча. Часть из них оказалась успешной. Однако букмекер, узнав о происхождении средств, отказался выплачивать выигрыш. Данные о ставках передали в РФС.

Господин Митрофанов подтвердил, что Владимир Писарский предоставил в структуру результаты проведенного по собственной инициативе исследования на полиграфе. По словам игрока, оно свидетельствует об отсутствии злого умысла и стремления повлиять на исход встречи.

Регламент РФС запрещает даже косвенное воздействие на результаты матчей через третьих лиц. За нарушение клубу грозит потеря членства в РПЛ. Однако Максим Митрофанов заявил, что у него нет оснований полагать, что «Сочи» не сыграет в премьер-лиге. «Чтобы перенести ответственность на юридическое лицо, в деле должно быть очень много разных обстоятельств... Должна быть доказана вина руководства»,— уточнил генсек РФС.