Сочинские ставки зашли в РФС

В отечественном футболе возник второй подряд скандал, связанный с клубом, только что вышедшим в Российскую премьер-лигу (РПЛ) из второго по статусу дивизиона. Вслед за «Торпедо», руководителей которого обвиняют в попытке подкупа судьи, в центре внимания оказался «Сочи» и его форвард Владимир Писарский. Писарского подозревают в манипулировании результатом стыкового матча против «Нижнего Новгорода» посредством ставок в букмекерской конторе, сделанных через третье лицо. Регламент предусматривает за такое нарушение широкий спектр наказаний вплоть до присуждения клубу игрока технического поражения. Впрочем, в Российском футбольном союзе (РФС), кажется, не рассматривают возможность лишения «Сочи» места в РПЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 33-го тура Первой лиги «Сочи» — «Торпедо Москва»

Фото: ФК «Сочи» Матч 33-го тура Первой лиги «Сочи» — «Торпедо Москва»

Фото: ФК «Сочи»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов во вторник, 1 июля, сделал первое публичное заявление, касающееся ситуации с клубом «Сочи» и его форвардом Владимиром Писарским. Господин Митрофанов признал, что департамент защиты игры РФС проводит расследование в связи с подозрениями в грубом нарушении игроком регламента. Это — манипуляция результатом матча посредством букмекерских ставок. В «Сочи» “Ъ” отказались комментировать ход расследования, сказав, что «нужно дождаться официального решения комитета по этике РФС».

Детали «дела Владимира Писарского» между тем раскрыл целый ряд источников. Они касаются первого стыкового матча за право выступать в следующем сезоне в Российской премьер-лиге, в котором «Сочи», игравший в сезоне минувшем во втором по рангу дивизионе, встречался с представлявшим РПЛ «Нижним Новгородом». Сочинцы в нем на своем поле вели со счетом 1:0, но в итоге проиграли — 1:2. Оба гола они пропустили после удаления под занавес первого тайма за очень грубый фол в центре поля Владимира Писарского. В гостевом матче «Сочи», однако, взял убедительный реванш — 3:1 — и прорвался в элиту. Уцелел в ней и «Нижний Новгород». Им заменили в РПЛ потерпевшие финансовый крах «Химки».

По версии «РБ Спорт» и других медиаресурсов, по ходу первой игры некий друг Владимира Писарского, которому тот перевел 4 млн руб., сделал несколько ставок на разные события в ней, часть из которых оказались удачными.

Однако букмекер, узнав о происхождении средств, отказался выплачивать выигрыш. Информация же о ставках была передана в РФС. При этом Максим Митрофанов подтвердил, что Владимир Писарский предоставил в структуру данные, полученные после проведенного по его собственной инициативе исследования на полиграфе, якобы свидетельствовавшие об отсутствии какого-либо злого умысла и стремления повлиять на исход встречи у спортсмена.

Регламент РФС запрещает даже «косвенное», то есть через третьих лиц, воздействие на результаты матчей. В минувшем сезоне сразу несколько футболистов клубов низших дивизионов за подобные нарушения были отстранены от футбола на длительные сроки (регламент не исключает и пожизненное отстранение). При этом юрист Андрей Смирнов, представляющий интересы Владимира Писарского, выразил уверенность в правомерности его действий, назвав в посте в своем Telegram-канале обвинения в адрес нападающего «надуманными» и предупредив, что «готов идти до конца и обжаловать любое негативное решение в отношении Писарского в CAS», Спортивном арбитражном суде.

Это уже второй подряд крупный скандал, в котором фигурирует клуб, только что попавший из второго по статусу дивизиона в высший.

В центре предыдущего очутилось вышедшее в РПЛ напрямую «Торпедо». В июне его совладелец Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов были арестованы Мещанским судом Москвы. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования…»). По версии следствия, они пытались осуществить подкуп арбитра. РФС в настоящий момент определяет судьбу «Торпедо», которому по регламенту может грозить потеря членства в РПЛ.

Формально регламент угрожает тем же самым и «Сочи». В нем говорится о том, что при признании матча договорным результат игры аннулируется, а клубу, виновному в его организации, присуждается техническое, 0:3, поражение. Однако, объясняя нюансы инцидента с «Сочи», Максим Митрофанов прямо сказал, что у него «нет оснований полагать, что клуб не сыграет в РПЛ». Функционер пояснил, что «при определенных обстоятельствах, когда осуществляется коллективный сговор, существует перенос ответственности физического лица на юридическое», однако «в ситуации, когда проступок физического лица доказан, санкции не могут применяться к юридическому лицу». «Чтобы перенести ответственность на юридическое лицо, в деле должно быть очень много разных обстоятельств. Например, что Писарский с гендиректором "Сочи" договорились, что он что-то сделает на поле и вне поля. Должна быть доказана вина руководства»,— уточнил Максим Митрофанов.

Алексей Доспехов