На Ставрополье первую очередь теплиц по выращиванию бананов введут в 2027 году

ООО «ПлодоВитта» планирует построить первую очередь теплиц по выращиванию бананов под Невинномысском в 2027 году. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый урожай бананов может быть получен уже в 2026 году, а на проектную мощность в 21,5 т бананов ежегодно планируется выйти к 2029 году.

Компания планирует выращивать бананы сорта «Анамур» в закрытом грунте. На предприятии будет создано 57 рабочих мест. Инвестиции в проект по выращиванию бананов на Ставрополье составят 3 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», под проект по выращиванию бананов в Невинномысске было выделено 46 га земли.

Наталья Белоштейн