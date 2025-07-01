Умер бывший главный редактор Marvel Comics Джим Шутер

Бывший главный редактор издательства Marvel Comics Джим Шутер умер 30 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила компания Marvel в соцсети X.

Джим Шутер написал свои первые комиксы в 13 лет и отправил их в DC Comics. Вскоре он начал продавать издательству свои работы. Джимом Шутером были созданы такие персонажи, как: Карате Кид, Ферро Лад, Принцесса Проджектра, злодейская группа Роковая пятерка и многие другие.

После окончания школы Джим Шутер уволился из DC и подал заявку на работу в Marvel Comics. Его назначили редактором и соавтором сюжетов. Позже он занял должность главного редактора издательства и курировал создание комиксов «Люди Икс», «Новый Человек-паук», «Мстители» и многих других известных проектов Marvel.

Компания пообещала посвятить ближайшие дни воспоминаниям о наследии Джима Шутера. Серия комиксов «Люди Икс», запущенная под руководством господина Шутера, получила большой успех и привлекла в Marvel Comics молодых авторов.