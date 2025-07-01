Детские товары в Сочи за год подорожали до 30%

Из перечня товаров первой необходимости для детей в Сочи за год подорожали все позиции. Наибольший рост зафиксирован на пеленки для новорожденных — они стали дороже на 30%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным департамента курортов, туризма и потребительской сферы, средняя цена пеленок для новорожденных в июне 2025 года составила 43,49 руб. против 33,46 руб. в июне 2024-го. Существенно выросли в цене и другие товары детского ассортимента: мясные и овощные консервы подорожали на 8,9 и 6,6% соответственно, сухие молочные смеси — на 5,3%. Рост зафиксирован и по прочим категориям: подгузники подорожали на 5,2%, детское мыло — на 3,9%, средства для стирки — на 1,2%.

Власти города связывают удорожание с ростом себестоимости продукции, особенно в сегменте АПК, а также с изменениями в тарифах на коммунальные услуги.

За год на курорте также выросли цены на молочные продукты. По сравнению с июнем 2024 года стоимость сливочного масла увеличилась на 39,3%, а кисломолочных товаров — на 12–18,8%. Власти связывают рост с сезонным фактором, увеличением себестоимости и курортным спросом. На фоне общего подорожания снижение цен зафиксировано лишь на куриные яйца: минус 11,7% для первой категории и 16,8% — для второй.

Мария Удовик