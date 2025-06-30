За год сливочное масло в Сочи подорожало почти на 40%

Цены на молочную продукцию в Сочи продолжили рост: по сравнению с июнем 2024 года средняя стоимость сливочного масла увеличилась на 39,3%, а кисломолочные продукты подорожали на 12–18,8%. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

По данным пресс-службы мэрии курорта, средняя розничная цена сливочного масла (72,5% жирности, фасованного в пачках по 200 г) выросла с 177,5 руб. до 247,2 руб. — прирост составил 39,3%. Также значительно подорожала кисломолочная продукция: сметана прибавила 18,8%, кефир — 16,2%, молоко — 15,1%, а обезжиренный творог — 12%.

Рост цен в администрации объясняют сезонностью, повышением себестоимости логистики и производства, а также увеличением спроса в курортный период. Исключением стали яйца: их стоимость снизилась на 11,7% для первой категории и на 16,8% для второй категории.

«Ъ-Сочи» писал в марте, что за год цены на кисломолочную продукцию, сливочное масло и вермишель на курорте выросли более чем на 40%. Наибольшее подорожание зафиксировано у кефира 2,5% жирности, стоимость которого увеличилась с 67 до 96 руб. за упаковку, а сливочное масло подорожало с 139 до 200 руб. за пачку.

Мария Удовик