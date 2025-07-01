Арестованы три человека по делу британской медсестры-убийцы

В британском Честере (графство Чешир) арестованы трое менеджеров больницы имени графини Честерской по подозрению в причинении смерти по грубой неосторожности. Имена арестованных менеджеров на раскрываются. Как сообщает Sky News, аресты связаны с расследованием фактов преступной халатности руководства больницы, той самой, в неонатальном отделении которой работала медсестра Люси Летби, признанная виновной и отправленная за решетку до конца жизни за убийство как минимум семи младенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheshire Constabulary / AP Фото: Cheshire Constabulary / AP

Расследование преступной халатности руководства больницы имени графини Честерской было начато в октябре 2023 года, спустя два месяца после вынесения приговора бывшей медсестре Люси Летби. По словам начальника полиции Чешира Пола Хьюза, в центре расследования «высшее руководство и процесс принятия им решений». Следствие должно установить, были ли «признаки состава преступления в действиях руководства после увеличения числа случаев смерти» в больнице.

В марте 2025 года следствие расширилось, в него были добавлены обвинения в причинении смерти по грубой неосторожности. По словам господина Хьюза, причинение смерти по грубой неосторожности связано с «действием или бездействием конкретных лиц». Он также отметил, что следствие по обоим направлениям продолжается и сроки производства не определены.

Напомним, что 21 августа 2023 года Королевский суд Манчестера приговорил 33-летнюю медсестру неонатального отделения больницы имени графини Честерской в Честере Люси Летби к 15 пожизненным срокам. Суд пришел к выводу, что медсестра хладнокровно, с «крайней злобой, граничащей с садизмом» лишила жизни семерых младенцев и пыталась убить еще восьмерых. Все апелляции были ею проиграны. С января 2024 года Летби отбывает наказание в Бронзфилде — единственной частной женской тюрьме Англии.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Смерть не то, чем кажется».

Алена Миклашевская