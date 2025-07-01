Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор командарму Попову

Как стало известно “Ъ”, Второй Западный окружной военный суд 25 июля рассмотрит жалобы сторон на приговор, вынесенный Тамбовским гарнизонным военным судом бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову и предпринимателю Сергею Моисееву. Они были признаны виновными в хищении (ч. 4 ст. 159 УК) металла, выделенного Запорожской областью на строительство оборонительных сооружений для отражения наступления ВСУ. Господин Попов получил пять лет и был лишен звания генерал-майора, его сообщнику назначили на год меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помимо самих осужденных, приговор, как сообщал “Ъ”, обжаловала администрация Запорожской области, представитель которой, в частности, указал, что чиновники являются ненадлежащими потерпевшими, так как металл выделялся не администрацией, а учрежденным ею ГУП «Добровольческий батальон имени П. А. Судоплатова».

«Сам Попов настаивает на личном участии в судебном заседании, он заявлял об этом письменно и устно , но это остается на усмотрение суда. Суд, думаю, мог бы пойти ему навстречу и доставить его в зал заседания, чтобы максимально соблюсти его право на защиту!»,— сказал “Ъ” адвокат Сергей Буйновский.

Новость была обновлена 1 июля в 17:28. В нее был добавлен комментарий адвоката Сергея Буйновского.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин