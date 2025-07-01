В Татарстане 64-летний житель Менделеевска предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мужчина предстанет перед судом по обвинению в смерти рабочего

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане мужчина предстанет перед судом по обвинению в смерти рабочего

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, 24 февраля мужчина, работавший начальником участка в одном из ООО, направил двух слесарей на разборку передвижной строительной вышки в Елабужском районе. При проведении высотных работ без надлежащего обучения и средств безопасности один из работников упал с высоты и скончался до приезда медиков.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов