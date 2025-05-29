Корпорация обещала выстоять

Корпорация развития Нижегородской области в качестве концессионера в последние годы сдала в эксплуатацию 11 новых школ, однако еще с двумя школами в Дзержинске и Нижнем Новгороде возникли задержки по вводу. Спикер областного заксобрания Евгений Люлин на заседании парламента сообщил, что жители Дзержинска возмущены тем, что школу, которую должны были сдать еще в прошлом году, могут не успеть ввести к 1 сентября 2025 года. Проблемы возникли у генподрядчика — две школы по 1100 мест на заемном финансировании строит ООО «АМТ-Групп». Руководство областной корпорации признало, что управлять строительством миллиардных объектов тяжело, но пообещало выполнить все обязательства.

Игорь Ищенко уверен, что команда корпорации развития доделает все начатые объекты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Нижегородской области в конце заседания обсудили развитие инфраструктуры, и вопросы возникли к АО «Корпорация развития Нижегородской области» — региональному институту сопровождения инвестпроектов. Акционерное общество выступает концессионером по крупным проектам — созданию Ледового дворца и межвузовского IT-в Нижнем Новгороде и межмуниципального полигона ТКО в Арзамасе, особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске, модернизации городской трамвайной сети и реконструкции набережных. Всего правительством области было заключено три десятка концессий на 250 млрд руб. капвложений. Порядка 18 проектов ведет областная корпорация развития.

«Может быть, мы чрезмерно нагружаем корпорацию различными объектами, что она уже захлебывается? Например, школа в Дзержинске, которую должны были сдать в конце прошлого года, мы не сдадим и к 1 сентября. Зачем тогда распылять силы и ресурсы? В Дзержинске уже бунт зреет, потому что дети два года разбросаны по разным местам», — спросил председатель заксобрания Евгений Люлин, у которого в этом городе расположен избирательный округ.

Речь идет о строительстве школы на 1,1 тыс. мест с бассейном в районе улицы Клюквина, в июле 2022 года на генподряд было нанято ООО «АМТ-Групп» из Новосибирска. Проблемы возникли с возведением бассейна в составе школы. Генподрядчик также строит школу на Космической улице в Нижнем Новгороде — по этому объекту также есть просрочка, ее обещали сдать в конце 2024 года.

Гендиректор корпорации Игорь Ищенко ответил, что из 13 новых школ, строившихся по концессии, 11 уже сданы, а две оставшиеся должны быть достроены в этом году.

«Соглашусь, что по Дзержинску буксуем и есть риски не сдать к 1 сентября. К контролю над этой стройкой привлечены и силовые органы, и прокуратура, и мы там практически живем. Генподрядчик сейчас наконец привлек необходимое банковское финансирование, и мы резко наращиваем усилия — все для достройки школы на площадке есть. И в Дзержинске, и на Космической школы мы достроим», — пообещал он.

На вопрос, не перегрузили ли корпорацию, господин Ищенко честно признался, что им тяжело:

«Но пока дышим. Нам поручили — мы делаем, стараемся из всех сил». Достраиваемый на Стрелке Ледовый дворец планируется сдать в августе.

Депутат Дмитрий Бедняков усомнился, эффективно ли было возлагать все функции концессионера и заказчика проектов на одно АО, фактически исключив из процесса минстрой области и его госзаказчиков. Министр экономического развития Денис Исмагилов ответил, что другого пути не было: Нижегородская область начала заключать концессионные соглашения в 2021–2022 годах, когда концессии стали условием для привлечения средств из федерального бюджета в качестве капитальных грантов. «Под контролем региона мы реализуем знаковые инфраструктурные и социальные проекты, куда частный инвестор не пойдет из-за низкой прибыли. Что здесь не так? Не растягивая работу на десятилетия вперед, регион получает эти объекты», — заметил министр. Напомним, что изначально в качестве концессионеров по созданию и последующему управлению школами рассматривался Сбербанк, затем компания «Просвещение», но в итоге частные инвесторы из-за экономической нестабильности не стали рисковать, и областному правительству пришлось передать эти проекты подконтрольной корпорации.

Комментируя инвестполитику региона, председатель комитета по экономике Игорь Норенков заметил, что считает Нижегородскую корпорацию развития одной из лучших в России: ее учреждали как институт развития, изучив опыт других регионов.

«Для банка важна прибыль, а для корпорации — выполнить задачу, особенно сейчас, в условиях санкций, ситуации с ключевой ставкой. Стройка всегда сложный процесс, независимо от того, идут ли работы по концессии или госконтракту. В Дзержинске проблемы возникли не у корпорации, а у ее генподрядчика: к сожалению, не все компании справляются», — добавил депутат.

Роман Кряжев