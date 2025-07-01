Банки активно внедряют программы лояльности по бизнес-картам

Согласно исследования Frank RG, банки активно развивают программы лояльности по бизнес-картам. Так, в 2025 году такие услуги своим клиентам предлагали 9 из 10 банков, участвовавших в исследовании. За последние годы сформировался сегмент осознанных пользователей, которые используют бизнес-карты несколько раз в неделю или чаще (75% компаний) и активно применяют отчеты по бизнес-операциям для принятия решений (61% компаний).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сам рынок бизнес-карт после периода активного роста в 2020-2021 годах, когда объём операций по бизнес-картам увеличился на 124%, вошел в фазу спада. Однако с 2024 года наметился восстановительный рост в данном сегменте. По данным ЦБ, за прошлый год объем операций по ним достиг 1,29 трлн руб., превысив показатель предшествующего года на 17%. Количество эмитированных бизнес-карт по итогам 1 квартала 2025 года достигло 8,16 млн шт.

Вместе с тем, часто клиенты переносят свои ожидания как физических лиц на свое взаимодействие с банком в рамках обслуживания бизнеса (например, ждут повышенного кешбэка и продвинутого функционала ДБО). Однако программы лояльности для бизнес-карт уступают картам для физлиц. Об этом свидетельствует и снижение среднего чека платежа по бизнес-картам. По оценке Frank RG, с 14,14 тыс. руб. в конце 2021 года до 8,05 тыс. руб. на конец 2024 года.

В связи с этим одним из трендов для развития бизнес-карт является адаптация успешного опыта из розничного сегмента. Старший проектный лидер Frank RG Дмитрий Новоченко отмечает, что «уровень выгоды по программам лояльности для бизнеса за редким исключением остается ниже, чем по программам лояльности физлиц. Это приводит к тому, что ИП переводят деньги на свои банковские счета и совершают часть бизнес-операций с карт физических лиц». Способы привлечения и удержания клиентской базы для банков заключаются в развитии карт и премиальных программ для бизнеса, небанковских сервисов для бизнеса с бизнес-картой в качестве средства платежа в этих сервисах.

Однако, по мнению экспертов Frank RG, для их дальнейшего развития этого направления, необходимо преодолеть ряд барьеров, среди которых жесткое регулирование ЦБ по операциям с наличными средствами по бизнес-картам, ментальные барьеры со стороны бухгалтерии и финансовых специалистов, отсутствие автоматизации первичной документации.

Елена Ванюшина