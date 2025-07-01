В Ишимбайском районе разнорабочего придавило тюком картона

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 42-летнего работника ООО «Эко-Сити». Как сообщила пресс-служба ведомства, вечером 27 июня на территории полигона твердых коммунальных отходов в Ишимбайском районе на разнорабочего с высоты 2 м упали три тюка картона, один из которых придавил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

ООО «Эко-Сити», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Ишимбайском районе в ноябре 2013 года. Владельцами (через Экопроминвест») являются Эльмира Максадова и Айрат Мусабиров). Выручка в 2024 году составила 322,4 млн руб., чистая прибыль — 8,4 млн руб.

Майя Иванова