В Башкирии прогнозируют ухудшение погоды
В Башкирии объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и грозовых дождей, сообщается на сайте Башгидрометеоцентра.
В республике прогнозируется южный, юго-западный ветер скоростью 5–10 м/с, при грозах — до 15–20 м/с.
По востоку региона дожди ожидаются сильными. Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днем +20,+25°.
На автодорогах ожидается ухудшение видимости в дожде до 1–2 км, ночью и утром в тумане 500–1000 м.
В Уфе ночью прогнозируется +12,+14°, днем +22,+24°.