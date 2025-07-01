В Башкирии прогнозируют ухудшение погоды

В Башкирии объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и грозовых дождей, сообщается на сайте Башгидрометеоцентра.

В республике прогнозируется южный, юго-западный ветер скоростью 5–10 м/с, при грозах — до 15–20 м/с.

По востоку региона дожди ожидаются сильными. Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днем +20,+25°.

На автодорогах ожидается ухудшение видимости в дожде до 1–2 км, ночью и утром в тумане 500–1000 м.

В Уфе ночью прогнозируется +12,+14°, днем +22,+24°.

Венера Хисамова