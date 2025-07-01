Путин поручил оказать помощь пострадавшим при терактах на ж/д под Курском и Брянском

Президент Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при терактах на железных дорогах в Курской и Брянской областях и членам их семей. Поручения, сделанные по итогам совещания с членами правительства 4 июня, опубликованы на сайте Кремля.

Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозеров. Доклад об исполнении они должны представить до 1 августа.

31 мая и 1 июня в приграничье произошли три теракта на железной дороге. В Брянской области в результате взрыва на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Погибли 7 человек, более 100 пострадали. При теракте в Курской области ранены три человека. В результате еще одного взрыва перед маневровым локомотивом обошлось без пострадавших.

Александр Богомаз сообщал, что семьям погибших областное правительство выплатит по 1,5 млн руб., пострадавшим с тяжелыми травмами — по 600 тыс. руб., с легкими и средними — по 300 тыс. руб. 6 июня МЧС внесло на рассмотрение в правительство проект о выплатах пострадавшим в двух регионах. Согласно документу, выплата семьям погибших составит 1,5 млн руб., получившим тяжкие или средние травмы — 627 тыс. руб., легкие травмы — 313,5 тыс. руб. В общей сложности пострадавшим выплатят более 88 млн руб. из федерального бюджета.

Полина Мотызлевская