В Петербурге началась реконструкция общежития ЛОККиИ за 260 млн рублей

В Санкт-Петербурге началась реконструкция общежития Ленинградского областного колледжа культуры и искусства (ЛОККиИ) по адресу: Подъездной переулок, дом 19, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. По информации с сайта госзакупок, стоимость работ составит 259,9 млн рублей.

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«Работы начались с демонтажа старого ремонта. После реконструкции общежитие сможет принять 137 студентов. На первом этаже появятся жилые комнаты, зона для отдыха и игр, медблок и кухня. На втором — классы для самоподготовки. Внутренний двор тоже приведут в порядок»,— уточняется в сообщении областного правительства.

Подрядчиком, согласно итогам проведенного в прошлом году конкурса, выступит ООО «Просперити». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2010 году, а с 2019 года на 100% принадлежит Роману Елисееву. Всего компания «Просперити» заключила 29 госконтрактов на общую сумму в 2,7 млрд рублей.

Артемий Чулков