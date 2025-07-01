Сенатор от Чувашии Николай Федоров может покинуть пост

Представитель исполнительной власти Чувашии в Совете федерации (СФ) и бывший президент республики Николай Федоров по итогам сентябрьских выборов может покинуть верхнюю палату. Об этом «Ъ» рассказал осведомленный источник в СФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Федоров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Николай Федоров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам источника, господин Федоров не вошел в «сенаторскую тройку» действующего главы республики Олега Николаева. Таким образом, в случае переизбрания последнего представлять исполнительную власть региона в СФ будет кто-то другой.

Николай Федоров начинал политическую карьеру еще в Верховном Совете СССР. В 1990–1993 годах являлся министром юстиции сначала РСФСР, а затем РФ. В 1994 году избрался президентом Чувашии, занимал этот пост до 2010-го. Затем перешел в СФ, где руководил комитетом по конституционному законодательству. С 2012 года возглавлял Минсельхоз. В 2015-м вернулся в верхнюю палату, получив пост первого вице-спикера. В 2020 году уступил его Андрею Яцкину.

Андрей Прах