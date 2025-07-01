Депутаты гордумы Тольятти попросили ограничить движение большегрузов на М-5

В Тольятти депутаты городской думы направили обращение в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Большая Волга”». Они просят установить режим ограничения движения для грузового транспорта общей массой свыше 3,5 т по трассе М-5 «Урал» в районе Тольятти и Жигулевска на период с 1 июля по 31 октября с 6 утра до 22 вечера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Головченко Максим Фото: Головченко Максим

Как сообщили в гордуме, это надо сделать «для снижения негативного воздействия на окружающую среду и для улучшения условий проживания тольяттинцев».

«Эта проблема заостряется ежегодно с началом дачного сезона и, как следствие, повышением дорожного трафика. Вблизи трассы расположены жилые дома, под окнами которых круглосуточно идет поток автомобилей»,— заявили депутаты.

В гордуме полагают, что крупнотоннажный транзитный транспорт может двигаться по Обходу Тольятти.

Алексей Алексеев