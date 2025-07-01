Вражеский беспилотник ударил по одному из ижевских предприятий

Вражеский БПЛА ударил по одному из ижевских предприятий, написал в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов. На место выехали оперативные службы.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал глава региона. Дополнительную информацию власти будут сообщать по мере поступления.

Напомним, утром 1 июля в республике объявили режим опасности БПЛА: силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.