Задержанный на несколько дней рейс из Москвы в Хургаду вылетел в ночь на 1 июля

Рейс египетской авиакомпании EgyptAir, изначально запланированный на 29 июня, вылетел из московского аэропорта Домодедово в египетскую Хургаду 1 июля в 01:53 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале представителя Росавиации. На борту Airbus A330 находятся 242 пассажира.

Сначала египетская авиакомпания перенесла вылет рейса на 21:00 мск 30 июня, вылететь должны были 298 пассажиров.

Причиной задержки в Росавиации ранее назвали необходимость устранения технической неисправности самолета и соблюдение режима отдыха экипажа».