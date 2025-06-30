Задержанный на два дня рейс из Москвы в Хургаду вылетит вечером 30 июня

Египетская авиакомпания EgyptAir планирует выполнить рейс из Москвы в Хургаду в 21:00 мск 30 июня, сообщила Росавиация. Самолет с 298 пассажирами должен был вылететь из Домодедово в 1:15 мск 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Причина длительной задержки — необходимость устранения технической неисправности самолета и соблюдение режима отдыха экипажа»,— говорится в сообщении Росавиации.

Минтранс и Росавиация находятся на связи с перевозчиком и туристической компанией FUN&SUN, которая заказала рейс. Пассажирам задержанного рейса предоставили напитки и питание, их также разметили в гостиницах, добавило ведомство.

Ассоциация туроператоров России сообщала ТАСС, что пассажиры, которые живут в Москве, в ожидании рейса вернулись домой. Туристов из других городов разместили в гостиницах за счет перевозчика. АТОР также называла причиной задержки рейса техническую неисправность самолета.