Боксерша Анастасия Лучкина дала покурить вейп орангутану в парке «Тайган»

Федерация бокса России накажет спортсменку из Краснодарского края Анастасию Лучкину за нарушение этического кодекса после публикации видео, где она дает покурить электронную сигарету орангутану в крымском зоопарке «Тайган», сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Дисциплинарно-этическая комиссия организации рассмотрит инцидент с участием спортсменки. В федерации назвали поступок Анастасии Лучкиной неподобающим. Ее тренер Владимир Акатов сообщил ТАСС, что атлетка может быть исключена из национальной сборной.

На опубликованной записи Анастасия Лучкина курит вейп перед клеткой с орангутаном по имени Дана, а затем передает устройство обезьяне, которая делает затяжку. Процедура повторяется несколько раз.

По информации РИА «Новости», спортсменке грозит штраф и пожизненный запрет на посещение парка.

Спортсменка рассказала свою версию случившегося «Комсомольской правде». По ее словам, видео, которое так возмутило общественность, не что иное, как фейк и происки искусственного интеллекта.

Ветеринарный врач парка «Тайган» Василий Писковой сообщил, что состояние обезьяны ухудшилось: она плохо ест и целый день спит. По его словам, во время курения Дана могла проглотить крышку от вейпа. «Пластик может вызвать закупорку кишечника и отправление»,— цитирует ветеринара РИА Новости.

Лия Пацан