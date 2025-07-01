«Эфко» купит «Олейну» и Ideal за 16 млрд руб.

ГК «Эфко» получила разрешение ФАС на покупку 100% ООО «Масленица» (бывший актив Bunge в России) у Exoil Group. Сумма сделки оценивается в 16–20 млрд руб., сообщили “Ъ” в компании.

Вместе с активами «Эфко» получит бренды растительного масла «Олейна» и Ideal, что увеличит ее долю на рынке бутилированного масла до 27%. В группе планируют нарастить мощности завода в Воронежской области с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. тонн переработки подсолнечника в сутки.

Однако рентабельность бизнеса под давлением: из-за высокой стоимости сырья и экспортных пошлин маржа переработки в апреле была –11%. По данным OleoScope, производство подсолнечного масла в январе–мае упало на 17%.

Exoil Group продает актив, чтобы сконцентрироваться на экспорте. В «Эфко» рассчитывают усилить позиции на внутреннем рынке, где продажи масла в натуральном выражении сократились на 5%, но выросли на 11,5% в деньгах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».