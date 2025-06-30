Дважды арестованный

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы заочно арестовал находящегося в международном розыске бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова. Обосновавшийся в Израиле экс-бенефициар целого ряда обанкротившихся кредитных учреждений обвиняется в хищении более 590 млн руб. из банка НКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ Бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ

С ходатайством о заочном аресте 45-летнего Дмитрия Рубинова в Тверской суд столицы обратился следователь Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами банка НКБ.

В то, что у фигуранта целого ряда расследований как экономической, так и общеуголовной направленности, да к тому же уже объявленного в международный розыск, есть шанс избежать самой строгой меры пресечения, поверить было сложно. Само заседание заняло порядка трех часов. Аргументы сторон, как обычно бывает в таких случаях, оказались стандартными. Выслушав их, судья Анна Баженова встала на сторону обвинения, санкционировав арест Дмитрия Рубинова на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы.

По данным “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого является экс-банкир, было возбуждено в июне 2017 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов. За полгода до этого кредитное учреждение из-за целого ряда нарушений, представлявших «реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», было лишено лицензии. Его долг перед последними на момент краха составил более 1,5 млрд руб.

Первым в рамках начатого расследования в сентябре 2017 года был задержан и по ходатайству следствия отправлен в СИЗО начальник отдела развития банковской сети НКБ Владимир Криштоп. Позже обвинения в мошенничестве были предъявлены экс-гендиректору НКБ Сергею Лаврентьеву и его советнику Михаилу Солодову. 9 октября 2023 года Басманный районный суд признал всех троих виновными в хищении из НКБ 590 млн руб., замаскированном под оплату векселей, предъявленных к погашению подконтрольной им фиктивной микрокредитной компанией «АпэксФинСервис» (ликвидирована 16 июля 2020 года). Эту махинацию они провернули менее чем за две недели до отзыва у банка лицензии. Все обвиняемые получили по четыре года колонии общего режима.

По данным “Ъ”, организатором этого преступления правоохранительные органы считают экс-бенефициара НКБ Дмитрия Рубинова, который как минимум два года фигурировал в деле как неустановленное лицо. Когда у полиции появились доказательства его причастности к выводу средств из НКБ, бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Рубинов уже находился за границей. В 2021 году дело в отношении него было выделено в отдельное производство, а 20 июля 2023 года предварительное следствие приостановили в связи с розыском фигуранта.

Как уже рассказывал “Ъ”, в Израиль, гражданином которого он также является, Дмитрий Рубинов перебрался в 2019 году, после того как МВД занялось расследованием махинаций в других кредитных учреждениях, где он был конечным бенефициаром и из которых исчезли десятки миллиардов рублей. Так, помимо НКБ бывший топ-менеджер Центробанка считается конечным владельцем лишившихся лицензии банка «Стратегия», ПИР-банка, Темпбанка, Инкаробанка, УМ-банка, Центрального страхового общества, а также банка «Таатта». Причем расследование финансовых махинаций в последнем, как рассказывал “Ъ”, обернулось для Дмитрия Рубинова заочным обвинением 20 октября 2021 года еще и в организации похищения человека и вымогательстве, совершенных организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 126 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). 30 января 2023 года в рамках этого дела Дмитрий Рубинов был также заочно арестован Хамовническим судом Москвы.

Олег Рубникович