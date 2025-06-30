В Нижегородской области глушат интернет из-за угрозы БПЛА
Власти Нижегородской области объяснили перебои в работе мобильной связи и интернета в регионе усилением мер безопасности против атак беспилотников.
«Перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета связаны с усилением мер безопасности»,— сказано в сообщении регионального правительства в сообществе во «ВКонтакте».
Ради сохранности населения «периодически уменьшается» уровень сигнала вышек сотовой связи. Нижегородские власти уточнили, что на них потенциально могут ориентироваться БПЛА противника.