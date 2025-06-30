Баку идет на обострение

Ситуация вокруг задержаний в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана с российским гражданством привела к острым дипломатическим трениям между Баку и Москвой. 28 июня в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах России в стране Петр Волоковых, который, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, дал необходимые разъяснения.

Однако Баку, судя по всему, эти объяснения не удовлетворили. Уже на следующий день, в воскресенье, 29 июня, последовали сообщения об отмене культурных мероприятий, связанных с Россией, а парламентская делегация республики отказалась от поездки в Москву. Кроме того, Азербайджан отменил намеченный на конец июня визит в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука, поскольку «в сложившейся обстановке азербайджанская сторона не считает уместным приезд российских официальных лиц».

Наконец, в понедельник, 30 июня, азербайджанские правоохранительные органы задержали двух человек в офисе «Sputnik-Азербайджан». Источники местных СМИ сообщали, что власти называют их сотрудниками ФСБ. Позднее выяснилось, что задержаны глава местной редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Согласно информации Баку, россияне были задержаны в рамках расследования оперативной информации о деятельности «Sputnik-Азербайджан» на основе якобы «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». Тогда, напомним, МИД Азербайджана заявил о прекращении деятельности Sputnik на территории республики, однако в редакции информагентства заявили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не получали.

Вслед за этим на ковер в российский МИД был вызвал посол Азербайджана Рахман Мустафаев — решение, пояснили на Смоленской площади, было принято в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выразили обеспокоенность нарушением прав российских журналистов и надежду на их скорейшее освобождение, отметив, что «вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенций и деклараций».