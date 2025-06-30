Прокуратура Прикамья обжалует в кассации решение по миноритарям СМЗ

Прокурор Пермского края направил кассационную жалобу на решение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Ранее он принял новый судебный акт по иску надзорного органа, в рамках которого прокуратура требовала изъять в пользу государства акции, принадлежащие более чем 2 тыс. миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Свои требования прокуратура мотивировала тем, что приватизация завода в 90-е годы была незаконной. Арбитражный суд Пермского края иск удовлетворил, но апелляция приняла новый судебный акт. Она отказала в требованиях к акционерам, которые приобрели ценные бумаги в ходе торгов на бирже, всего к 1598 миноритариям. Суд указал, что изъятие акций у инвесторов, купивших их на бирже, прямо противоречит Гражданскому кодексу.

Обратное нарушит другой интерес государства — в сохранении экономического суверенитета. Кассационная жалоба была принята к производству 23 июня.