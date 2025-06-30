Семейный заказ оценили в суде

К 14 годам лишения свободы приговорил Мособлсуд вдову директора подмосковного торгового центра «Всё» Николая Леонова Алину Хохлову. В 2019 году она заказала мужа в ходе семейных конфликтов и раздела совместного бизнеса. Исполнителями преступления стали четверо мужчин, включая сына «черной вдовы». Трое из них, заключив контракты с Минобороны, отправились на СВО. Киллер получил 20-летний срок, а посредника оправдали присяжные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алина Хохлова и Николай Леонов

Фото: Страница Алины Хохловой в «Одноклассниках» Алина Хохлова и Николай Леонов

Фото: Страница Алины Хохловой в «Одноклассниках»

Приговор Алине Хохловой и Владимиру Хомякову суд вынес на основании вердикта присяжных. За организацию и исполнение убийства по найму и незаконный оборот оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 222 УК РФ) заказчица получила 14 лет общего режима, а ее подельник — 20 лет строгого.

Напомним, что, как сообщал «Ъ», процесс по делу затянулся без малого на четыре года, а само вызвавшее большой резонанс преступление было совершено еще в 2019 году.

60-летний Николай Леонов был убит 4 июня в поселке Поварово Солнечногорского городского округа Подмосковья. Киллер в мотоциклетном шлеме подбежал к заходившему в ТЦ господину Леонову и трижды выстрелил в него из пистолета с глушителем, после чего скрылся на мотоцикле, на котором его неподалеку ожидал подельник. Оперативникам уголовного розыска и следователям ГСУ СКР в короткие сроки удалось установить и задержать всех участников расправы.

Как оказалось, устранить господина Леонова матери предложил сын бизнесвумен Антон Хохлов. Для совершения преступления он привлек тренера молодежной сборной России по ММА Владимира Осию, а тот — своих знакомых, также спортсменов Александра Кузьмина и Сергея Синицына.

Первоначально исполнители потребовали от заказчиков 2 млн руб., но в итоге согласились на полтора миллиона. Поводом же для расправы стали конфликты между предпринимателем и Алиной Хохловой.

Они познакомились в середине 2000-х годов, когда господин Леонов поступил на работу в ТЦ (совладелицей которого была госпожа Хохлова) в качестве завхоза. Вскоре у женщины умер муж и в ДТП погиб один из троих сыновей. Алина Хохлова впала в депрессию, из которой ей помог выйти господин Леонов. Он старательно опекал хозяйку, оказывал ей психологическую поддержку и буквально носил ее на руках. Женщина оценила такую заботу и вскоре предложила ему жить вместе и заниматься бизнесом.

Однако со временем господин Леонов стал требовать у нее половину активов: часть земельного участка под ТЦ «Всё», помещение магазина на 300 кв. м и торгового павильона в деревне Гончарово, на что женщина не соглашалась. Как оказалось, за два года до убийства Алина Хохлова предприняла первую попытку избавиться от сожителя. Тогда несколько молодчиков жестоко избили его бейсбольными битами, но в жизни гражданских супругов мало что изменилось.

В 2019 году, как установил суд, Владимир Хомяков расстрелял жертву из охолощенной версии пистолета Макарова ВПО 525, переделанного под стрельбу боевыми патронами, а Александр Кузьмин участвовал в слежке и потом увез убийцу с места преступления. Роль Сергея Синицына заключалась, как считало следствие, в посредничестве при передаче денег.

Фигуранты отрицали свою вину, при этом, явно не ожидая для себя ничего хорошего в суде, Антон Хохлов, Владимир Осия и Александр Кузьмин воспользовались возможностью заключить контракты с Минобороны и отбыли на СВО. Посредника Сергея Синицына присяжные пятью голосами против трех оправдали.

Сергей Сергеев