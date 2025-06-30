Владимир Тодоров покинул должность главного редактора «Ленты.ру»

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров покинул свой пост, сообщает медиахолдинг Rambler & Co., которому принадлежит издание. С 1 июля его обязанности временно будет исполнять исполнительный директор холдинга по медиа Андрей Цыпер.

В сообщении холдинга уточняется, что журналист сосредоточится на работе в онлайн-кинотеатре Okko. С 2024 года Владимир Тодоров занимает там должность продюсера по документальному контенту.

Владимир Тодоров возглавил «Ленту.ру» в 2017 году. До этого он занимал должность редактора отдела «Интернет и СМИ» в издании, а также был начальником отдела «Технологии» в «Газете.ру». В 2019 году журналист был назначен на пост директора по развитию медиа в одном из крупнейших медиахолдингов, которому принадлежит несколько десятков изданий, включая «Ленту.ру» и «Газету.ру».