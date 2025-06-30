«Мечел» может сократить отгрузку угля в 2025 году на 25%

Гендиректор компании «Мечел» (MOEX: MTLR) Олег Коржов рассказал, что цены на уголь достигли минимального уровня с точки зрения затрат и уже не станут ниже. При этом в «Мечеле» ожидают, что при самом пессимистичном сценарии годовые отгрузки угля могут упасть на 25%, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Коржов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Коржов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Снижение цен связано с тем, что около 20% мировых угольных компаний сейчас убыточны из-за введения Китаем импортных пошлин, пояснил господин Коржов. В результате многие компании сокращают объемы производства, что в долгосрочной перспективе должно способствовать росту цен.

В январе—мае 2025 года российский экспорт угля вырос на 1%. Для поддержки отрасли российские власти одобрили пакет мер субсидирования логистики и предоставления скидок на тарифы РЖД для компаний из Сибири. В «Мечеле» также сообщили о получении индивидуальной государственной поддержки в виде рассрочки по уплате налогов, сборов и страховых платежей на сумму более 13 млрд руб. сроком на три года.

Подробнее об отрасли — в материале «Ъ» «Кокс не плавится».