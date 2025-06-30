Генеральным директором ПАО «Мечел» назначен Игорь Хафизов

Олег Коржов покинул пост генерального директора ПАО «Мечел» после 11 лет руководства. Компанию возглавил Игорь Хафизов, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора. Решение утверждено Советов директором и вступило в силу, сообщает пресс-служба ПАО «Мечел».

«Игорь Валерьевич Хафизов — один из самых авторитетных руководителей в горнодобывающем комплексе России, который много лет своей трудовой биографии посвятил группе “Мечел”. Полагаю, что сегодня, когда перед компанией стоят непростые задачи, его исключительный профессионализм, харизма и богатый опыт позволят принимать верные решения в поиске выхода из сложившейся кризисной ситуации в угольной отрасли», — прокомментировал председатель Совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин.

Также «от имени коллектива и себя лично» господин Зюзин поблагодарил Олега Коржова за многолетнюю работу, под руководством которого «компания достигла значительных успехов и реализовала целый ряд крупных инвестиционных проектов».

Олег Коржов работал генеральным директором ПАО «Мечел» с 2014 года. Игорь Хафизов был назначен первым заместителем гендиректора в апреле 2025 года. До этого он возглавлял ООО «Северная звезда», еще раньше возглавлял ООО «УК Мечел-Майнинг».