Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД России в связи с незаконным задержанием российских журналистов «Sputnik-Азербайджан». Сегодня в офисе агентства в Баку прошли следственные действия.

«В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики»,— сообщили ТАСС в российском МИДе.

Правоохранительные органы задержали двух человек в офисе «Sputnik-Азербайджан». Источники местных СМИ сообщили, что речь идет о сотрудниках ФСБ.

В феврале азербайджанские власти заявили о ликвидации в стране представительства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»). МИД Азербайджана тогда сообщал, что компания может получить аккредитацию только для одного корреспондента.

Лусине Баласян