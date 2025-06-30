Объем предложения на рынке элитного жилья в Петербурге сократился на 14%

По итогам первого полугодия 2025 года объем предложения на первичном рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге составил 63,7 тыс. кв. метров. Показатель сократился на 14% за шесть месяцев, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За полугодие рынок элитной жилой недвижимости потерял 15% по количеству лотов. С начала текущего года доступно 500 квартир и апартаментов. Такую динамику связывают с отсутствием нового предложения на протяжении последних четырех кварталов. На рынок недвижимости в последний раз выводили два жилых комплекса «ЛДМ» (Группа «Эталон») и «Моисеенко 10» (Fizika Development), это было во II квартале 2024 года.

На объекты премиум класса по итогам полугодия приходится 59% от общей площади в продаже, на делюкс — оставшийся 41%. Доля последнего за шесть месяцев выросла на пять процентных пунктов в связи с более длительным сроком экспозиции таких лотов по сравнению с премиумом.

Квадратный метр жилья элитного класса в июне достиг 932 тыс. рублей. За полугодие рост составил 18%, по сравнению с июнем прошлого года наблюдается разница в +39%. В среднем за лот придется отдать 114 млн рублей (+20% за полугодие). Аналитики отмечают, что к этому привел выкуп более доступных лотов в подклассе премиум. К тому же на фоне дефицита застройщики пересматривают ценовую политику.

«До конца года мы ожидаем старт продаж нескольких объектов в традиционных для строительства элитного жилья локациях Адмиралтейского, Петроградского и Центрального районов Петербурга. Вывод на рынок нового предложения, с одной стороны, простимулирует покупательскую активность, в настоящее время сдерживаемую дефицитом предложения, а с другой — сможет замедлить темпы роста цен»,— комментирует директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ДОМ.РФ предоставит ГК «ПСК» 25 млрд рублей на строительство жилья в Петербурге.

Татьяна Титаева