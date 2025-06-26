ДОМ.РФ предоставит 25 млрд рублей ГК «ПСК» на строительство жилья в Петербурге

В ходе форума «Движение» представители банка ДОМ.РФ и ГК «ПСК» подписали соглашение, согласно которому для группы компаний откроют кредитную линию в размере 25 млрд рублей для строительства жилья в Петербурге.

Портфель привлеченных инвестиций застройщика, с учетом соглашения, составит более 75 млрд рублей. По словам собственника «ПСК» Максима Штерна, кредитная линия позволит реализовать стратегические планы по строительству жилой и коммерческой недвижимости.

Отметим, что в конце мая этого года «ПСК» ввела в эксплуатацию жилой дом бизнес-класса на проспекте Бакунина, рядом с Синопской набережной. Это камерный проект, всего на 113 квартир, с переменной этажностью от четырех до девяти этажей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что группа компаний господина Штерна может приобрести у ГК «Самолет» участок на Васильевском острове площадью 3,8 га. Сумма сделки может составить 5-5,5 млрд рублей.

Андрей Маркелов