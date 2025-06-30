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Фестиваль Ural Music Night-2025 в Екатеринбурге посетили 450 тысяч человек

Международный фестиваль музыки Ural Music Night («Уральская ночь музыки»), который прошел в Екатеринбурге в ночь с 27 на 28 июня, установил рекорд по масштабу — его посетило около 450 тыс. человек, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Зрители во время фестиваля

Зрители во время фестиваля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Зрители во время фестиваля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным организаторов, прошлый рекорд по количеству слушателей был установлен в 2024 году, когда Ural Music Night посетило более 380 тыс. человек.

Фестиваль прошел в Екатеринбурге в 11-й раз. Он объединил более 100 концертных площадок, на них выступили более 2,5 тыс. музыкантов. Среди хедлайнеров: АК47, Niletto, Ay Yola,«СмешBand», Олег Митяев, Вячеслав Малежик.

Впервые в рамках Ural Music Night была организована «Ночь танца». Зрители увидели 27 хореографических постановок, перформансы и импровизации. Одна из главных танцевальных площадок была расположена на понтоне в акватории городского пруда. Главной звездой «Ночи танцев» стал победитель шоу «Новые танцы» на ТНТ Виталий Савченко.

Закончился Ural Music Night акцией «Светает» под песню «Луч солнца золотого» в исполнении основателя группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H.

«Международный фестиваль музыки стал неотъемлемой частью культурной жизни не только Свердловской области, но и всей страны. Спасибо всем артистам, организаторам, волонтерам и, конечно, зрителям»,— написал в соцсетях врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года по инициативе продюсера Евгения Горенбурга. Фестиваль представляет множество направлений: от рока и хип-хопа до симфонической и хоровой музыки. Для зрителей вход на все площадки бесплатный.

Как прошел фестиваль Ural Music Night-2025 — в репортаже «С песней по улице»

Виктория Биц

Фотогалерея

Музыка на ночь

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К фестивалю Ural Music Night добавили «Ночь танца»

К фестивалю Ural Music Night добавили «Ночь танца»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Музыкальный проект «СмешBand»

Музыкальный проект «СмешBand»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Сергей Бобунец

Сергей Бобунец

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители во время фестиваля

Зрители во время фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы Funky Bizness Gang

Выступление группы Funky Bizness Gang

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время выступления Вячеслава Малежика

Зрители во время выступления Вячеслава Малежика

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вячеслав Малежик

Вячеслав Малежик

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление византийского хора &quot;Святой Лука&quot; на площадке &quot;Станция вольных почт&quot;

Выступление византийского хора "Святой Лука" на площадке "Станция вольных почт"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка в Музее андеграунда

Площадка в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жалгас Нарушев (Nomad Punk)

Жалгас Нарушев (Nomad Punk)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкальный проект «СмешBand». Автор музыки и песен к сериалу «Смешарики» Сергей Васильев

Музыкальный проект «СмешBand». Автор музыки и песен к сериалу «Смешарики» Сергей Васильев

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Выступление NILETTO

Выступление NILETTO

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы Dreams Shadow

Выступление группы Dreams Shadow

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Певец Тима Акимов

Певец Тима Акимов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фестиваль Ural Music Night

Фестиваль Ural Music Night

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы Dreams Shadow

Выступление группы Dreams Shadow

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители во время фестиваля

Зрители во время фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление NILETTO

Выступление NILETTO

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Атмосфера фестиваля на улицах Екатеринбурга

Атмосфера фестиваля на улицах Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкальный проект «СмешBand»

Музыкальный проект «СмешBand»

Фото: Коммерсантъ / Филиппов Михаил

Зрители во время выступления Сергея Бобунца

Зрители во время выступления Сергея Бобунца

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция &quot;Светает&quot;

Акция "Светает"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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К фестивалю Ural Music Night добавили «Ночь танца»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Музыкальный проект «СмешBand»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Сергей Бобунец

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители во время фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы Funky Bizness Gang

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время выступления Вячеслава Малежика

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вячеслав Малежик

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление византийского хора "Святой Лука" на площадке "Станция вольных почт"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жалгас Нарушев (Nomad Punk)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкальный проект «СмешBand». Автор музыки и песен к сериалу «Смешарики» Сергей Васильев

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Выступление NILETTO

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы Dreams Shadow

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Певец Тима Акимов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фестиваль Ural Music Night

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление группы Dreams Shadow

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители во время фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление NILETTO

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Атмосфера фестиваля на улицах Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкальный проект «СмешBand»

Фото: Коммерсантъ / Филиппов Михаил

Зрители во время выступления Сергея Бобунца

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция "Светает"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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