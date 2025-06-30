Фестиваль Ural Music Night-2025 в Екатеринбурге посетили 450 тысяч человек

Международный фестиваль музыки Ural Music Night («Уральская ночь музыки»), который прошел в Екатеринбурге в ночь с 27 на 28 июня, установил рекорд по масштабу — его посетило около 450 тыс. человек, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители во время фестиваля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Зрители во время фестиваля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным организаторов, прошлый рекорд по количеству слушателей был установлен в 2024 году, когда Ural Music Night посетило более 380 тыс. человек.

Фестиваль прошел в Екатеринбурге в 11-й раз. Он объединил более 100 концертных площадок, на них выступили более 2,5 тыс. музыкантов. Среди хедлайнеров: АК47, Niletto, Ay Yola,«СмешBand», Олег Митяев, Вячеслав Малежик.

Впервые в рамках Ural Music Night была организована «Ночь танца». Зрители увидели 27 хореографических постановок, перформансы и импровизации. Одна из главных танцевальных площадок была расположена на понтоне в акватории городского пруда. Главной звездой «Ночи танцев» стал победитель шоу «Новые танцы» на ТНТ Виталий Савченко.

Закончился Ural Music Night акцией «Светает» под песню «Луч солнца золотого» в исполнении основателя группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H.

«Международный фестиваль музыки стал неотъемлемой частью культурной жизни не только Свердловской области, но и всей страны. Спасибо всем артистам, организаторам, волонтерам и, конечно, зрителям»,— написал в соцсетях врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года по инициативе продюсера Евгения Горенбурга. Фестиваль представляет множество направлений: от рока и хип-хопа до симфонической и хоровой музыки. Для зрителей вход на все площадки бесплатный.

Как прошел фестиваль Ural Music Night-2025 — в репортаже «С песней по улице»

Виктория Биц