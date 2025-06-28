С песней по улице

Фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») в 11-й раз прошел в Екатеринбурге в ночь с 27 на 28 июня. На 120 площадках был представлен широкий выбор самых разных музыкальных направлений — от классики до рэпа, от фольклора до рока. Несмотря на дождь на улицы Екатеринбурга вышли сотни тысяч человек. За ходом фестиваля наблюдала Полина Щуцкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители во время фестиваля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Зрители во время фестиваля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первые концерты в рамках фестиваля Ural Music Night-2025 стартовали в 15:00. На летней сцене академии ProGolos выступили артисты одноименного продюсерского центра, а на площадке школы танца Ural Dance Center были организованы мастер-классы по dancehall.

С началом выступлений над Екатеринбургом начали сгущаться тучи. Вскоре после экстренного предупреждения спасателей об очень сильном дожде и ветре до 25 м/с на город обрушился ливень. Город залило за считанные минуты. Капать продолжало до самой ночи.

В «Синара Центре» разместилась VIP-площадка фестиваля «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Хедлайнером сцены стала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Она исполнила итальянскую песню «Bella ciao» вместе с руководителем департамента застройщика «Синара-Девелопмент» Мариной Гнилоквас и представителем оргкомитета Ural Music Night Ангелиной Савченковой.

К госпоже Савиновой присоединились областной министр социальной политики Андрей Злоказов и заместитель министра культуры Роман Дорохин. Вместе они исполнили песни военных лет.

На недавно открывшейся «УГМК Арене» была организована сцена «Звезды “Дорожного радио”». Многочисленные зрители не испугались погодных условий. Для них Ираклий Пирцхалава исполнил свой хит «Лондон — Париж», а затем выступили заслуженный артист России Кай Метов и звезда «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко. Зрители им подпевали.

Ближе к вечеру от площади 1905 года до стадиона «Екатеринбург Арены» прошла колонна поклонников рэпа. Там, на Hip-Hop Stage, дуэт АК-47 открыл концерт песней «Делай добро», а затем исполнил хиты «Ака47», «Оля Лукина», «No Pasaran!!!». Выступление чуть не было сорвано, когда молодые люди для лучшего обзора залезли на будку технического оборудования и букву обозначения сектора. С помощью Вити АК их уговорили спуститься.

Почти сразу после рэп-легенды на сцене выступил Tik-Tok-звезда Sqwoz Bab. Люди продолжали прибывать на площадки и выстраиваться в огромные очереди на ходе на футбольную арену, а время преодоления препятствий на пути к сцене увеличилось с 15 до 30 минут. Sqwoz Bab зажег толпу исполнив популярные треки «Ауф», «Ой», «Пых-пых» и самый завирусившийся в этом году трек Tokyo.

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского на «Семейной сцене» выступил музыкальный проект мультсериала «Смешарики» «СмешBand». Артисты не только сыграли любимые с детства песни, но и прямо на сцене озвучили одну из серий мультсериала «Это сладкое слово “мед”». Самым ожидаемым треком вечера стала «песня засыпающего пилота» — «От винта!», который прозвучал в финале выступления. Исполняя последний припев, артисты раздарили толпе свои фирменные сувениры.

В другой части парка прошел общегородской выпускной «Выпускник ON». В торжественной части мероприятия приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Хочу поблагодарить вас за старания в учебе, ваших родителей, без которых вы не смогли бы достичь таких высот, ведь именно они заложили необходимую основу, а также педагогов, которые трудятся на благо нашего региона и страны»,— отметил господин Паслер. Врио губернатора наградил шестерых одиннадцатиклассников, набравших в этом году по 100 баллов по двум предметам на ЕГЭ. Алексей Орлов вручил награды 13 выпускникам за вклад в развитие ученического самоуправления.

Для выпускников организована «Последняя школьная дискотека» с участием певца Хабиба и группы AY YOLA.

В центре Екатеринбурга, после завершения выступлений хедлайнеров Hip-Hop Stage, зрители стали стекаться к одной из главных сцен Екатеринбурга «Мотив Stage» на Капсуле времени в Историческом сквере. На ней в 23:30 выступил популярный екатеринбургский певец Niletto, который в начале концерта вышел на сцену с гармонью и в шапке-ушанке. Своим новым образом певец отослал на одну из афиш в городе, на которой креативные жители решили добавить народные детали.

За время выступления хедлайнера зрители могли услышать не только его треки. Niletto попросил исполнить песню молодого артиста Плутто, который по совместительству является танцором его команды. После чего Niletto, вместе со своим соавтором, под гитару исполнил лирическую версию песни «Панда» о своем детстве в Екатеринбурге.

В Историческом сквере происходило столпотворение: было проблематично и подойти ближе к сцене, и выйти с площадки.

К 2:00 часам жители стали медленно собираться на Октябрьской площади, где их ждал лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Он исполнил «Мир продолжает любить», «Зачем топтать мою любовь», «За звезду полжизни» и «Вечно молодой».

В 3:00 пришло время акции «Светает». Основатель Ural Music Night Евгений Горенбург пригласил на сцену всех организаторов фестиваля и поблагодарил за их труд вложенный в создание и проведение мероприятия. Толпа зрителей еще долго скандировала слово «Спасибо» в их честь. В завершение фестиваля участники традиционно спели песню «Луч солнца золотого» в музыкальном сопровождении Сергея Бобунца и камерного оркестра В-A-C-H.

Как отметила на пресс-конференции заместитель губернатора Татьяна Савинова, влияние Ural Music Night на экономику региона огромно. «Это самый мультиформатный фестиваль в России. Он приносит в бюджет Екатеринбурга порядка 1 млрд руб.»,— подчеркнула она.

Полина Щуцкая