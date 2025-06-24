Будапештскую улицу затопило горячей водой из-за коммунальной аварии

Жители Фрунзенского района в соцсетях сообщают о прорыве трубы с горячей водой на Будапештской улице. На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, как над зоной аварии поднимается пар.

В этот день АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания труб во Фрунзенском и Московском районах города. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе организации, на месте работают аварийно-ремонтные службы, дефектный участок был отключен. При этом обеспечены все меры безопасности, заверили в «Теплосети».

«В зоне дефекта оказались автомобили. Ответственность Общества застрахована, реальный ущерб будет возмещен. На данный момент испытания продолжаются. По их окончании будут организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства»,— сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром 24 июня одна из дорог в Красном Селе превратилась в реку. На место коммунальной аварии были направлены специалисты «Водоканала».

Дарья Астанина