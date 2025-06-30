FIFA сняла трансферный бан с «Локомотива»

Международная федерация футбола (FIFA) сняла с московского клуба «Локомотив» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

19 июня FIFA наложила трансферный бан на «Локомотив» до зимы 2027 года. В команде назвали данное решение «абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов».

Запрет на трансферы был введен из-за невыплаты €49,8 тыс. украинскому клубу «Мариуполь» за подготовку защитника Марка Мампасси. В феврале 2021 года «Мариуполь» арендовал игрока у «Шахтера», в декабре того же года футболиста выкупил «Локомотив». В феврале 2022 года «Мариуполь» обратился с иском в FIFA с требованием компенсации за обучение Мампасси, поскольку он считался их воспитанником. Федерация удовлетворила это требование, однако «Локомотив» обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена. CAS вынес решение, согласно которому московский клуб должен выплатить «Мариуполю» €49,8 тыс. и 5% годовых с февраля 2022 года.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» занял шестое место. По окончании чемпионата в команду перешли Николай Комличенко, Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

Таисия Орлова