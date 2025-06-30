Карантин по опасному вредителю ввели в четырех районах Нижегородской области

Сотрудники нижегородского управления Россельхознадзора обнаружили на территории Сергача опасного вредителя — ясеневую изумрудную златку. Из-за этого в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Княгининском округах ввели карантин на площади 143,3 тыс. га, сообщили в ведомстве.

Ясеневая изумрудная златка имеет продолговатое тело и металлическо-зеленую окраску. Она относится к группе агрессивных вредителей и обычно селится на живых ослабленных деревьях. Личинки проникают под кору и выгрызают спиралеобразные ходы, а затем там же окукливаются.

Россельхознадзор проводит мероприятия по локализации и ликвидации вредителя в карантинной зоне.

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2024 года ясеневую изумрудную златку впервые обнаружили в Нижнем Новгороде.

Елена Ковалева