Авиасалон МАКС второй год подряд проведут онлайн

Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате с 22 по 27 июля, сообщается на его сайте. В 2024 году авиасалон также проходил онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

МАКС проводят госкорпорация «Ростех» и его дочка «Авиасалон». Главной темой онлайн-выставки eMAKS будет промышленный суверенитет авиастроительных организаций. Цель мероприятия — показать достижений отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS — самолетостроение, вертолетостроение, космические аппараты и технологии.

Организаторы выставки добавили, что сейчас российские предприятия «энергично наращивают производство отечественной продукции». В прошлом году авиасалон МАКС в формате онлайн посетили 500 тыс. пользователей.

Международный авиационно-космический салон традиционно проводился на аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском каждые два года, начиная с 1993-го. Последний раз в таком формате мероприятия проходило в 2021 году.