В Башкирии младенческая смертность достигла исторического минимума

В Башкирии в прошлом году отмечен рекордно низкий показатель младенческой смертности, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. По его словам, смертность детей до года в регионе составила 3,5 случая на тысячу родившихся. В 2023 году было 4 случая на тысячу, а годом ранее — шесть.

Айрат Рахматуллин сообщил, что Башкирии в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на модернизацию перинатальных центров направят 351,2 млн руб., в том числе 342,2 млн руб. — из федерального бюджета, на строительство модульных женских консультаций и дооснащение женских консультаций — 714,9 млн руб., из них 700,6 млн руб. — федеральные средства.

Майя Иванова