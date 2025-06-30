Суд в Уфе рассмотрит дело директора «Стандарт плюс» о даче взятки

Уфимский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Стандарт плюс», который обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это Рустем Сайдашев.

Строительная компания в рамках договора, заключенного с мэрией Уфы, занималась развитием застроенной территории возле железнодорожного вокзала, ограниченной улицами Карла Маркса, бульваром Ибрагимова и проектируемым Западным шоссе. В 2019 году из-за задолженности администрация города отказалась продлить срок аренды участка.

«Стандарт плюс» обжаловал решение в арбитражном суде. По версии следствия, после пяти лет судебных разбирательств, боясь, что ему откажут в удовлетворении иска, господин Сайдашев попросил знакомых предпринимателей передать 10 млн руб. взятки судье за решение в его пользу.

Предприниматели сообщили об этом в УФСБ России по Башкирии.

После передачи взятки руководителя строительной компании задержали оперативники, вину он не признал.

В обеспечительных целях наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 35 млн руб., в числе которого шесть жилых и нежилых помещений, три земельных участка, два автомобиля бизнес-класса и банковские счета.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле этого года Советский райсуд Уфы арестовал Рустема Сайдашева по ходатайству следствия. В начале мая арбитражный суд Башкирии при новом рассмотрении отказал застройщику «Стандарт плюс» в удовлетворении иска к администрации Уфы.

ООО «Стандарт плюс», по данным СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2015 году в Уфе. Уставный капитал компании — 8,6 млн руб. До февраля 2016 года ее учредителем было ООО «Стандарт», принадлежавшее Рустаму Хабибуллину и Фаниту Валееву. С декабря 2023 года «Стандарт плюс» принадлежит Рустему Сайдашеву, совладельцу ООО «Стандарт» (50%). В 2023 году выручка и прибыль «Стандарт плюса» были нулевыми. Новую финансовую отчетность компания не публикует.

Майя Иванова